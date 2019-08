Agnieszka Ścigaj: Posłanka Kukiz'15: Rozmawialiśmy z każdym. Akurat PSL przyjął nasze postulaty.

Posłanka Kukiz'15 oceniła, że "symbolem partiokractwa są wszystkie partie systemowe i tylko Kukiz’15 się w to nie wpisuje". Przyznała, że w internecie porozumienie z ludowcami jest krytykowane. - Wiemy, że zmiany konstytucji i ordynacji wyborczej nie zrobimy sami. Rozmawialiśmy z każdym. Akurat PSL przyjął nasze postulaty. Podpisaliśmy porozumienie programowe. Chodzi o prawa obywatelskie i umożliwienie w przyszłości młodym ludziom to, żeby nie musieli zapisywać się do partii. Teraz konstytucyjny zapis jest martwy. Jak ja bym chciała sama startować ze swojego okręgu, żebym mogła dostać się do Sejmu nie wpisując się na listy partyjne, to nie ma takiej możliwości - tłumaczyła.

Ścigaj wyjaśniała, że "porozumienie z PSL jest programowe i techniczne". - Daje to naszym działaczom jedną rzecz - nie musimy zaciemniać sytuacji - dodała. Oceniła też, że 6,5 proc. poparcia, jakie lista PSL z Kukizem'15 otrzymało w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", to dobry wynik. - Poczekajmy jednak aż nam się w kampanii uda Polaków przekonać. Nie trzeba głosować na POPiS. Mamy rozsądną propozycję centrową dla ludzi, którzy chcą pracować, zarabiać, mieć dochody i nie mieć konfliktu. Światopogląd to sprawa indywidualna. Nie chcemy kłótni. Każdy w Polsce powinien móc pracować, zarabiać i mieć swoje poglądy - mówiła posłanka.