Kukiz'15 proponuje dobrowolne składki na ZUS dla przedsiębiorców

Kukiz komentuje w ten sposób doniesienia o wysokości składek na ZUS dla przedsiębiorców (pisała o tym "Rzeczpospolita") , które od 2020 roku mają wynieść ok. 1450 złotych. Wzrost ma wynieść ok. 10 proc. i jest związany ze wzrostem średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

"Bandyckie stawki ZUS od lat są zmorą drobnych przedsiębiorców" - pisze na swoim profilu na Facebooku Kukiz. I przypomina, że jego klub "złożył w Sejmie projekt wprowadzenia dobrowolności składek (dla przedsiębiorców - red.)".

"Rosnące co roku daniny, m.in. na 'nagrody, które się władzy należą', konsekwentnie wykańczają drobnych polskich przedsiębiorców" - podkreśla Kukiz.

Kukiz pisze następnie, że koszty projektu jego klubu dla budżetu to ok. 4 mld złotych (docelowo mniej), ale - jak zaznacza - to "koszt nieporównywalny z kosztem programów socjalnych rządu". "A zyski dla całej polskiej gospodarki byłyby ogromne".

"Nasz projekt popiera m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców" - dodaje.

Kukiz nie ma przy tym złudzeń, że "żarłoczny i socjalistyczny PiS wywali go (projekt - red.) w powietrze, jak wiele innych wcześniejszych naszych projektów hamujących okradanie przez rząd ciężko pracujących Polaków".