Paweł Kukiz umieścił na swoim profilu na Facebooku nagranie, na którym widać jak posłowie opuszczają gremialnie salę plenarną obrad Sejmu, mimo że z mównicy wciąż przemawia jeden z posłów.

"To co widzicie na filmiku - ten pęd posłów do wyjścia - to nie alarm bombowy. Lista obecności podpisana, skończyły się wieczorne głosowania, więc można na łeb - na szyję gnać do domu" - kpi Kukiz.

"Nieważne, że ktoś tam, coś tam z mównicy nawija" - zauważa lider Kukiz'15.

"Projektant Sali Plenarnej (Kazimierz Skórkiewicz) okazał się być geniuszem i wizjonerem. Już w latach dwudziestych ubiegłego wieku wymyślając kształt budynku przewidział, że za sto lat na Wiejskiej zagości cyrk" - kpi Kukiz.