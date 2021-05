Biden, biskupi i spójność eucharystyczna

Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie w Stanach Zjednoczonych na tle pytania o to, czy proaborcyjny (ale także proeutanazyjny czy będący zwolennikiem „małżeństw homoseksualnych") polityk katolik może przystępować do komunii świętej. Debata ta nie jest nowa, trwa w Kościele amerykańskim od dawna, i od dawna wiadomo, że nie ma wspólnej odpowiedzi wszystkich biskupów amerykańskich w tej sprawie. Wybór na głowę państwa Joe Bidena, z jednej strony praktykującego katolika, który często i chętnie mówi o swojej wierze, a z drugiej człowieka, który w głosowaniach czy – jak teraz jako prezydent – podejmując decyzje, zajmuje stanowisko sprzeczne z Magisterium Kościoła, odnowił tę dyskusję. Abp Salvatore Cordileone w liście pasterskim opowiedział się za zakazem udzielania komunii katolickim osobom publicznym, które popierają prawa aborcyjne, ale bp Robert McElroy z San Diego zdecydowanie odrzucił taki pomysł i uznał go za skandaliczny. Inni hierarchowie także zajęli stanowiska (często sprzeczne) w tej sprawie. Dyskusja rozgorzała więc na całego, Stolica Apostolska – której w polityce międzynarodowej niewątpliwie bliżej jest do linii Joe Bidena niż Donalda Trumpa – wezwała do ostrożności w tej debacie i w decyzjach.

Debaty raz wznowionej nie da się już jednak zamknąć, szczególnie że na ten temat dyskutują także amerykańscy katolicy. Podziały są polityczne, ale co istotniejsze – także wewnątrzkatolickie. I dlatego, jak się zdaje, przewodniczący episkopatu Stanów Zjednoczonych abp José Gómez podjął jedyną możliwą decyzję i zaplanował podczas czerwcowego spotkania biskupów dyskusję na ten temat oraz napisanie dokumentu o „spójności eucharystycznej". Ale, co ciekawe, strona uznająca się za gotową do dialogu i otwartą zaczęła zbierać podpisy wśród hierarchów, które miałyby zablokować jakąkolwiek dyskusję. Pod listem podpisało się ponad 60 hierarchów.