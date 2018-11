NBP: 18 mln zł premii na Święto Niepodległości

95 proc. pracowników Narodowego Banku Polskiego otrzymało nagrody okolicznościowe w wysokości po 6 tys. zł każdy - informuje Onet.pl.

Według cytowanego przez Onet.pl komunikatu rzecznika prasowego NBP, "w ramach działań związanych z uczczeniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Narodowy Bank Polski przyznał pracownikom NBP – w równej wysokości – okolicznościową wypłatę pieniężną. Wypłatą objęto 95 proc. załogi banku”.

Bank nie informuje o wysokości nagród, ani ilu osobom została ona wypłacona.

Onet w rozmowach z pracownikami ustalił jednak, że było to 6 tys. zł brutto. I jeśli w 2017 roku w NBP pracowało 3 tys. 281 osób, co wynika z rocznego raportu, i ta liczba nie uległa znaczącej zmianie, oznacza to, że na nagrody przeznaczono 18 milionów zł.

Ekonomista Janusz Jankowiak mówił w rozmowie z Onetem, że jest zdziwiony tą informacją. W NBP, jako instytucji państwowej, premie powinny być uzasadnione wynikami albo stażem pracy i regulują je odpowiednie przepisy.