Marek Oramus: Księżyc wciąż kryje tajemnice

Już w 36. sekundzie po starcie w statek trafił piorun. Na szczęście nie było to groźne w skutkach. Chwilę później, bo w 52. sekundzie, nastąpiło drugie uderzenie pioruna, które było już groźniejsze. Systemy i komputery wyłączyły się i należało ogłosić alarm. Dowództwo postanowiło nie przerywać misji, skoro statek wciąż leci. Po chwili systemy zaczęły z powrotem działać i można było kontynuować misję. Lądowanie było dość precyzyjne, zaledwie 250 metrów od wyznaczonego miejsca.

Apollo 11 leciał po trajektorii swobodnego powrotu. To oznacza, że gdyby dotarł do Księżyca, a silniki uległyby awarii, to trajektoria umożliwiłaby powrót statku w okolice Ziemi. Poruszając się tą drogą, można wylądować na Księżycu, ale tylko w rejonach równikowych.