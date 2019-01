Białe grona na Marsie

Gruzja, kolebka winiarstwa, odegra pionierską rolę także poza naszą planetą.

Poniżej dalsza część artykułu

Winorośl macierzysta

Wyrosną poza Ziemią

ARTYKUŁY POWIĄZANE

REKLAMA

Celowi temu służy Millennium Project, a w jego ramach wyhodowanie odmiany winorośli przystosowanej do ewentualnej uprawy na Czerwonej Planecie. Będzie się ona wywodzić z odmian gruzińskich – w tym regionie uprawa winnej latorośli rozpoczęła się ok. 8000 lat temu.– Jeśli uda nam się pewnego dnia żyć na Marsie, Gruzja powinna wnieść do tego swój wkład. Nasi przodkowie dali Ziemi wino, a teraz my powinniśmy zrobić to samo na Marsie – powiedział Nikoloz Doborjginidze, założyciel gruzińskiej agencji badań kosmicznych, doradca w Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych. Oczekiwania wobec tej potencjalnej odmiany są bardzo wysokie, musi być odporna na promieniowanie kosmiczne, marsjański pył i inne wyzwania agrotechniczne trudne do przewidzenia, z jakimi zetkną się koloniści.Prace nad szczepem Mars-friendly rozpoczęły się w 2016 r., gdy Elon Musk ogłosił kosmiczne plany SpaceX, które powinny doprowadzić do załogowej misji na Marsa w 2024 r. Być może matką marsjańskiej winorośli zostanie rkatsiteli, która uchodzi za jedną z najstarszych odmian winorośli uprawianych w Gruzji i na świecie. Badania genetyczne wykazały jej bliskie pokrewieństwo z populacjami dzikiej winorośli leśnej (Vitis sylvestris) spotykanymi współcześnie w Gruzji. Odmiana ta była przed wiekami wyselekcjonowana bezpośrednio z dziko rosnących krzewów. Nazwa pochodzi od czerwonawych pędów (rka – winny pęd, citeli – czerwony). Naukowcy pracujący w ramach Millennium Project zamierzają stworzyć w Tbilisi laboratorium, w którym ingerencja człowieka we wzrost i rozwój roślin będzie ograniczona do minimum. Będzie ono sztucznie oświetlone. W podobnych warunkach będzie się rozwijało marsjańskie rolnictwo i w takich warunkach, ale na Ziemi, naukowcy chcą uzyskać szczep winorośli przydatny na Marsie. Studenci z Business Tech University w Tbilisi testują wiele rodzajów gleb, zanim naukowcy przystąpią do symulowania Marsa w laboratorium. Winorośl będzie tam musiała wytrzymać między innymi ujemne temperatury, wysokie stężenie tlenku węgla i ciśnienie, jakie panuje na naszym globie na wysokości 6100 m n.p.m. Zdaniem badaczy, na razie kierujących się w tym względzie tylko intuicją, największe szanse na sukces mają winogrona białe. – Wykazują one tendencję do większej odporności na wirusy – wyjaśnia Levan Ujmajuridze, kierujący gruzińskim państwowym laboratorium winiarskim. NASA, która wspiera Millennium Project, zapowiedziała, że w 2022 r. zapadnie decyzja, która z nowych gruzińskich odmian winorośli poleci na Marsa.Nie tylko Millennium Project ma doprowadzić do wyhodowania roślin, które będą wzrastać 56 mln km od Ziemi. Naukowcy peruwiańscy dążą do uzyskania odpowiednich ziemniaków i patatów, eksperymentując w warunkach mniej więcej symulujących środowisko marsjańskie. Oni także mają wsparcie Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, zainteresowanej rolnictwem pozaziemskim. NASA prowadziła dotychczas doświadczenia z sałatą na pokładzie międzynarodowej stacji kosmicznej. Kolejnym eksperymentem objęte zostaną pomidory i papryka. Ralph Fritsche, odpowiedzialny w NASA za badania nad wytwarzaniem żywności poza naszą planetą, ironizuje na łamach „Washington Post": „Jak na razie, życzylibyśmy sobie zapewnić załogom zdrowie i dobre samopoczucie, w tej chwili to nam wystarcza, załogi muszą być zdolne do przetrwania, a w tym kontekście niewykluczone, że rysuje się jakaś przyszłość przed alkoholem".