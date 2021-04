Życie na Marsie? Planeta ma niezbędne składniki

Naukowcy z amerykańskiego Brown University badali skład chemiczny meteorytów z Marsa. Jak wynika z analizy, będąc w ciągłym kontakcie z wodą mogą produkować one chemiczną energię, która umożliwia życie mikroorganizmom. Zdaniem badaczy znaczna część obszaru podpowierzchniowego tej planety nadaje się do podtrzymania życia.

- Istotne wnioski z punktu widzenia naukowej eksploracji warstw pod powierzchnią planety są takie, że tak gdzie na Marsie znajduje się woda gruntowa, jest duża szansa na dostęp do wystarczających ilości energii chemicznej, aby podtrzymać mikrobiologiczne życie - powiedział jeden z autorów badania dr Jesse Tarnas. - Nie wiemy, czy kiedykolwiek pod powierzchnią Marsa powstało życie, ale jeżeli tak było, miało ono do dyspozycji energię, która była wystarczająca, aby przetrwało do dziś - dodał.