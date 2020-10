Sonda NASA może stracić pobrane z asteroidy próbki

320 milionów kilometrów od Ziemi ramię sondy OSIRIS-REx zgromadziło skały z asteroidy Bennu. Zebrany materiał trafił do zbiornika, która ma wrócić na naszą planetę.

Okazało się, że sonda zgromadziła więcej materiału niż przewidzieli naukowcy. Z podglądu sondy wynika, że materia ucieka z głowicy zbierającej. Pracownicy NASA liczą na to, że na Ziemię wróci wystarczająca ilość materiału, by przeprowadzić badania.

Sonda ma wrócić na Ziemię w 2023 roku.

Yesterday, the OSIRIS-REx team received images of the spacecraft’s sample collector head brimming with regolith. So much sample was collected that some of it is actually slowly escaping the sampling head. More details: https://t.co/ufUXdotgsO pic.twitter.com/2wINd1Tk2g