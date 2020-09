Pod powierzchnią Marsa odkryto szereg "zbiorników wodnych"

Odkrycia dokonano za pomocą MARSIS, czyli Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, który znajduje się na pokładzie statku kosmicznego Mars Express wysłanego przez Europejską Agencję Kosmiczną na orbitę wokół Marsa.

W 2018 r. badacze używający tego instrumentu ogłosili, że znaleźli ogromne jezioro pod powierzchnią Marsa. Uznali to odkrycie za duży przełom w poszukiwaniach obcego życia na planecie. Badanie to zostało również zakwestionowane przez ekspertów, którzy zastanawiali się, czy naukowcy zgromadzili wystarczająco dużo informacji na temat odkrytego materiału, aby wiedzieć na pewno, czy jest to zbiornik ciekłej wody.

W nowych badaniach naukowcy pod kierownictwem Eleny Pettinelli z Uniwersytetu Roma Tre wykorzystali techniki zapożyczone z satelitów ziemskich używanych do zbadania jezior pod lodowcami Antarktydy.