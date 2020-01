Najstarszy materiał na Ziemi jest starszy od Słońca

Jak wynika z badań, maleńkie, mikroskopijne ziarenka pyłu powstały w odległej gwieździe gdzieś pomiędzy 5 a 7 miliardów lat temu. Nasze Słońce ma zaledwie 4,6 miliarda lat. Ziarna te zostały przeniesione na Ziemię w meteorycie.

„To jedno z najbardziej ekscytujących badań, nad którymi pracowałem. To najstarsze znalezione materiały stałe i mówią nam o tym, jak tworzyły się gwiazdy w naszej galaktyce.” - powiedział chemik kosmiczny Philipp Heck z Field Museum of Natural History i Uniwersytetu w Chicago.

Materiał o którym mowa to ziarna przedsolarne. To wcale nie jest aż tak rzadkie znalezisko, jednak są one trudne do odkrycia ponieważ fragmenty materiału są małe i znajduję się głęboko w skale.

Jednym z meteorytów, o którym wiadomo, że zawiera ziarna przedsolarne jest meteoryt Murchison, duży, ponad 100-kilogramowy kawałek skały kosmicznej, który eksplodował na niebie nad Murchison w Australii we wrześniu 1969 roku, rozrzucając fragmenty po całej okolicy.