Mars mógł mieć wilgotny klimat. Na powierzchni były jeziora?

Ślady soli mineralnych są mają być wyznacznikiem zmian klimatu planety - środowisko marsjańskie zmieniło się w ich ramach z bardziej wilgotnego w mroźną pustynię, jaką Mars jest obecnie.

Naukowcy chcieliby teraz ustalić jak długo zajęły zmiany klimatu na planecie i kiedy dokładnie miały miejsce.

Sole mineralne odkryto w rejonie krateru Gale, w 150-metrowej warstwie skał osadowych określonej mianem wyspy Sutton, którą łazik Curiosity odwiedził w 2017 roku.

Zazwyczaj, gdy solanka wysycha, pozostają po nim kryształki czystej soli. Ale sole mineralne w rejonie wyspy Suttoon mają inny charakter - nie dość, że nie jest to czysta sól, to jeszcze są one zmieszane z glebą, co wskazuje, że krystalizowały się w wilgotnym środowisku - prawdopodobnie tuż pod powierzchnią płytkich stawów wypełnionych słoną wodą.

Oznacza to - zdaniem naukowców - że w przeszłości rejon krateru Gale wyglądał jak jeziora solankowe, które spotykane są w rejonie płaskowyżu Altiplano w Ameryce Południowej.