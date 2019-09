Na Wenus przez 3 mld lat mogło istnieć życie

Dziś naukowcy z Europlanet Society twierdzą, przedstawiając studium historii klimatu na Wenus, że na planecie tej przez ok. trzy miliardy lat mogły istnieć warunki pozwalające na pojawienie się na niej życia - w tamtym czasie na Wenus miała znajdować się woda w stanie ciekłym, a temperatury miały osiągać poziom między +50 stopni Celsjusza a -20 stopni Celsjusza.

Michael Way i Anthony Del Genio z Europlanet Society stworzyli pięć symulacji klimatu - każda zakładająca różny poziom pokrycia planety wodą. Trzy z nich wykorzystywały topografię dzisiejszej Wenus (w jednej założono istnienie głębokiego oceanu, w drugiej płytkiego oceanu, w trzeciej niewielkiej ilości wody w glebie), a dwa pozostałe - topografię Ziemi (w jednej symulacji całkowicie pokrytej oceanem, w drugiej z jednym głębokim oceanem). Modele miały następnie pokazywać zmiany związane ze składem atmosfery i promieniowaniem słonecznym.

Wszystkie symulacje wskazywały, że przez 3 miliardy na Wenus mogły istnieć warunki pozwalające na rozwinięcie się na tej planecie życia w formie znanej z Ziemi. Na Ziemi przez 3 miliardy lat rozwinęły się organizmy jednokomórkowe, po kolejnych 600 milionach lat pojawiły się pierwsze organizmy wielokomórkowe.

- Nasza hipoteza głosi, że Wenus miała stabilny klimat przez miliardy lat - podkreśla Way. Dodaje, że choć obecnie planeta otrzymuje dwukrotnie więcej promieniowania słonecznego niż Ziemia, to jednak wszystkie modele wskazywały, że w przeszłości na planecie mogły panować warunki do istnienia na niej wody w stanie ciekłym.

Według badaczy Wenus doświadczyła poważnego ochłodzenia klimatu wkrótce po powstaniu planety ok. 4,2 mld lat temu, kiedy jego atmosfera była wypełniona dwutlenkiem węgla. Zakładając, że Wenus rozwijała się podobnie do Ziemi, CO2 opadł następnie na powierzchnię i został uwięziony w krzemianach. W efekcie w atmosferze Wenus zaczął dominować azot, a CO2 i metan były obecne w niej jedynie w ilościach śladowych.

Jednak ok. 700 do 750 mln lat temu na Wenus doszło do zjawiska zwanego "odgazowywaniem" - czyli uwolnienia CO2 zmagazynowanego w krzemianach. Nie jest jasne dlaczego doszło do tego procesu - naukowcy podejrzewają, że mógł być to efekt aktywności wulkanicznej na planecie. Jedna z hipotez mówi, że duże ilości CO2 zostały wypuszczone do atmosfery po uwolnieniu się ze stopionych przez magmę skał. Utwardzenie magmy po wydostaniu się na powierzchnię sprawiło, że CO2 nie mogło być ponownie zaabsorbowane przez skały. W efekcie planeta doświadczyła efektu cieplarnianego.

W kwestii tego, czy na Wenus mogło istnieć życie są jeszcze dwie niewiadome. Po pierwsze nie wiadomo jak szybko ochładzał się klimat na Wenus, po drugie nie wiadomo czy proces uwalniania CO2 wydarzył się w wyniku jednego zdarzenia, czy serii zdarzeń rozciągniętych na miliardy lat.