Sonda NASA dotarła do Ultima Thule. 6,6 mld km od Ziemi NASA New Horizons nasa.gov

Ok. 6.30 w pierwszy dzień nowego roku sonda NASA New Horizons przeleciała obok planetoidy Ultima Thule. To najdalsza jak do tej pory kosmiczna podróż instrumentu naukowego stworzonego przez człowieka.