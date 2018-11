Sonda InSight wylądowała na Marsie

Na powierzchni Marsa wylądowała wysłana przez amerykańską agencję kosmiczną NASA bezzałogowa sonda InSight.

Sonda po raz pierwszy w historii dokładnie zbada wnętrze Marsa.

Wśród urządzeń znajdujących się na pokładzie jest próbnik Kret. Mechanizm wbijający został zbudowany przez polskich naukowców.

Celem misji jest dostarczenie informacji o tym, co znajduje się pod powierzchnią Marsa. Sonda będzie przez 24 miesiące badać, w jaki sposób uformowała się planeta. Dzięki temu będzie można zdobyć nowe informacje na temat pochodzenia Ziemi oraz innych planet Układu Słonecznego.

Our @NASAInSight spacecraft stuck the #MarsLanding!



Its new home is Elysium Planitia, a still, flat region where it's set to study seismic waves and heat deep below the surface of the Red Planet for a planned two-year mission.

InSight wyposażony jest w sejsmometr, który odnotowuje najdrobniejsze nawet wstrząsy spowodowane "trzęsieniami Marsa" lub uderzeniami meteorów.

My first picture on #Mars! My lens cover isn't off yet, but I just had to show you a first look at my new home.