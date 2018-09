Watykan organizuje konferencję o meteorytach AFP

Watykan od dawna obserwował kosmos z daleka, ale teraz chce studiować, jak dbać o to, co z kosmosu spada na ziemię - pisze agencja Associated Press, informując o czterodniowej konferencji w Watykanie, której uczestnicy będą debatować na temat meteorytów i innych pozaziemskich obiektów.