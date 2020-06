Hagia Sophia może się stać meczetem

Planom przekształcenia Hagii Sophii w meczet sprzeciwiają się władze municypalne Stambułu, z Ekremem ?mamo?lu z opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) na czele. Nie jest to jednak spór na miarę ostrej konfrontacji dotyczącej rządowych planów budowy kanału łączącego morze Marmara z Morzem Czarnym. Miałby odciążyć ruch w cieśninie Bosfor. Władze Stambułu zwracają uwagę na druzgocący wpływ tej inwestycji na środowisko. Erdoganowi zależy na podtrzymaniu wizerunku polityka mocno zaangażowanego religijnie. Diynaet, czyli państwowy dyrektoriat ds. religijnych, zarządzający wszystkimi instytucjami muzułmańskimi w Turcji, miał w roku ubiegłym rekordowy budżet, sięgający 2 mld dol. Przy czym z badań tureckiego instytutu Konda wynika, że przywiązanie do islamu w Turcji ulega znacznym przeobrażeniom. W ubiegłym roku 7 proc. wierzących określało się mianem religijnie konserwatywnych. W 2008 r. było to 32 proc. W tym czasie z 77 proc. do 65 proc. spadł też udział przestrzegających postu w ramadanie.