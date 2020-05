Papież upomniał się o prawa i godność ludzi pracy

Podczas codziennej, porannej mszy św., którą Franciszek sprawuje w Domu św. Marty, gdzie mieszka, papież przypomniał, że 1 maja przypada uroczystość św. Józefa Robotnika, a także Dzień Ludzi Pracy.

„Módlmy się za wszystkich ludzi pracy, by nie zabrakło dla nich godnej, sprawiedliwie wynagradzanej pracy, by mogli się cieszyć pięknem odpoczynku” - mówił papież.

Franciszek zauważył, że praca tworząca dobro i piękno upodobnia człowieka do Boga. Przypomniał, że w ciągu dziejów ludzie byli uprowadzani w niewolę i zmuszani do niewolniczej pracy. Ubolewał, że także dziś kobiety i mężczyźni są zmuszani do poniżającej i źle płatnej pracy, aby przetrwać. Napiętnował tych, którzy oferują pracę nieregularną, bez zabezpieczeń społecznych i emerytury. Podkreślił, że każda niesprawiedliwość uczyniona pracownikowi to pogwałcenie ludzkiej godności.