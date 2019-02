"Pomnik ks. Jankowskiego zostanie jeszcze dziś postawiony"

Inicjatorzy budowy pomnika ks. Jankowskiego zapewniają, że zostanie on jeszcze dziś postawiony na miejscu.

W nocy trzej mężczyźni przewrócili pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku. Redakcji Oko Press przekazali manifest. Napisali w nim m. in.: "oskarżamy instytucje Kościoła katolickiego i jej przedstawicieli, którzy z pełną świadomością zła czynionego przez Henryka Jankowskiego nie zareagowali".

Władze Gdańska poinformowały, że nie przewidują ponownego stawiania pomnika, dopóki nie zostaną wyjaśnione oskarżenia pod adresem prałata o pedofilię. Na najbliższej sesji Rada Miasta odbędzie się natomiast głosowanie nad odebraniem ks. Jankowskiemu tytuły honorowego obywatela Gdańska i zmianą patrona upamiętniającego duchownego skweru.

Inaczej o przyszłości pomnika mówi jeden z inicjatorów jego budowy. Grzegorz Pellowski powiedział w rozmowie z Radiem Zet, że jeszcze dziś zostanie on postawiony. - Będziemy pracować do skutku, dobrze że miasto postanowiło nam go oddać - dodał.