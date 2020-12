Niemcy chcą uniknąć losu Bergamo. Najgorsza sytuacja w landzie graniczącym z Polską

Najgorsza sytuacja jest w graniczącej z Polską Saksonią. W powiatach Chociebuż, Görlitz, Zwickau czy Miśnia zanotowano rekordową liczbę zakażeń w ostatnim tygodniu. – Czy to dlatego, że ludzie w tych twierdzach AfD (Alternatywy dla Niemiec, wspierającej ruch oporu przeciwko ograniczeniom covidowym – przyp. red.) nie przestrzegają ograniczeń? A może jest to bliskość Czech, które są obecnie szczególnie mocno dotknięte pandemią? Nie ma wiarogodnych informacji na ten temat – zastanawiał się „Spiegel", nawołując, aby wyciągnąć właściwie wnioski z wydarzeń w włoskiego Bergamo, miejsca jednej z największych tragedii w pierwszej fazie pandemii.

– Moim zdaniem przyczyn gwałtownego nasilenia epidemii należy szukać w braku dyscypliny społecznej, zwłaszcza wśród młodych ludzi – przekonuje „Rzeczpospolitą" pragnący zachować anonimowość wysoki urzędnik w jednej z rządowych instytucji w Berlinie. Daje przykład swego 20-letniego syna i jego kolegów, którzy w ostatnim czasie spędzali wieczorami czas na piciu grzanego wina sprzedawanego w kioskach, których namnożyło się w sytuacji, gdy nie działają jarmarki świąteczne, knajpy i restauracje. Do takich przybytków ustawiały się kolejki i zabawa trwała w najlepsze. Policja niewiele mogła zrobić, bo właściciele kiosków wykorzystali lukę w przepisach. Ale od środy nie ma mowy o piciu alkoholu w miejscach publicznych, co w Niemczech nie było do tej pory zakazane.

– Pandemia koronawirusa to klęska żywiołowa, porównywalna z trzęsieniem ziemi lub erupcją wulkanu – tłumaczył w poniedziałek „Passauer Neue Presse" Olaf Scholz, minister finansów, dodając, że w takich przypadkach pieniądze to rzecz drugorzędna. Rząd przejmuje w 90 proc. finansowanie stałych kosztów firm dotkniętych ograniczeniami, podwyższając także pomoc „pomostową" do 0,5 mln euro dla poszczególnych firm. W przyszłym roku na środki pomocowe dla przemysłu przewidziano 39 mld euro, plus 35 mld, jeżeli będzie trzeba.