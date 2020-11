Koronawirus we Włoszech. Najtragiczniejszy dzień od początku kwietnia

Dotychczasowy najwyższy dobowy przyrost zakażeń odnotowano 13 listopada (40 896), a drugi najwyższy - 6 dni wcześniej (39 809). Wiosną z kolei, w czasie pierwszej fali epidemii, dobowy przyrost nowych zakażeń nie przekroczył 7 tys. Włoskie media zaznaczają, że we wtorki i środy statystyki dotyczące dodatnich wyników są najwyższe, po tzw. efekcie weekendu, gdy badań wykonuje się mniej.

Statystyki z wiosny coraz bardziej przypominają natomiast dane dotyczące liczby zgonów. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 731 chorych z potwierdzonym testem zakażeniem koronawirusem. - W większości są to osoby, które zaraziły się 15-20 dni wcześniej - powiedział Fabrizio Pregliasco, wirusolog z Uniwersytetu w Mediolanie i dyrektor szpitala Galeazzi w tym samym mieście. To najwięcej zgonów od 3 kwietnia, gdy odnotowano 766 zgonów. Wiosną najbardziej tragicznego dnia zmarło aż 969 pacjentów (27 marca).

L’andamento dell’epidemia: la mappa, i dati e le tendenze https://t.co/c2cU09HZW4 pic.twitter.com/ItZQrUmyWA — Corriere della Sera (@Corriere) November 17, 2020

W ciągu ostatniej doby we Włoszech wykonano 208 458 testów. W sumie, od początku pandemii, we Włoszech potwierdzono już 1 238 072 zakażeń. Zmarło 46 464 chorych z Covid-19.