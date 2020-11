Kto straci rekompensaty za straty

– Firma bywa reprezentowana przez znanego artystę, ale pracuje na to często kilkanaście albo kilkadziesiąt osób, nikomu nieznanych, też posiadających rodziny, i osoby te pozostają bez dochodów niekiedy od marca – powiedziała wiceminister Wanda Zwinogrodzka na antenie Radia Wnet. – Sumy dotacji wydają się gigantyczne, ale trzeba sobie uświadomić, że mają wyżywić całą armię ludzi pozbawionych źródeł utrzymania przez dziesięć miesięcy, od marca do grudnia. A niewykluczone, że dłużej. Pieniądze mogą być przeznaczone na koszty organizacji spektakli bądź koncertów, na wynagrodzenia, na koszty materiałów bezpośrednio związanych z działaniami artystycznymi, na wynajem nieruchomości.

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka zapowiedziała też, że wnioski będą weryfikowane: – To niestety opóźni pomoc, postaramy się, by stało się to w jak najmniejszym stopniu. Być może rozszerzymy też zakres działania mechanizmu solidarnościowego, który uzależnia wysokość dotacji od ogólnej kondycji materialnej podmiotu, tak aby najbogatsi otrzymywali pomoc w niższym procencie poniesionych strat niż najbiedniejsi.