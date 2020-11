Wsparcie ministra kultury Piotra Glińskiego dla artystów: Burza w internecie

Oczywiście zawsze w czasie kryzysu opinię publiczną szokują zarobki artystów. Wiele osób nie wie jednak, że wypłaty planowane z Funduszu Wsparcia Kultury to rekompensaty za utracone wpływy z okresu od 12 marca do końca tego roku, i to maksymalnie do 50 proc. ich wysokości. Poza rodzinami gwiazdy utrzymują wieloosobowe firmy, inwestują w sprzęt.

– Pomysł stworzenia Funduszu jest bardzo dobry i potrzebny dla przetrwania polskiej kultury – powiedział „Rz" Mikołaj Ziółkowski, szef Alter Artu. – Jest niezbędny do utrzymania zatrudnienia i infrastruktury na czas pandemii i po jej zakończeniu. To są pieniądze dla setek tysięcy ludzi pracujących w kulturze. W pełni go popieram. Jednak po ogłoszeniu wyników pojawiło się sporo pytań co do zasad i kryteriów przyznawanych środków. Jak słyszeliśmy, celem Funduszu jest utrzymanie zatrudnienia, potencjału twórczego i infrastruktury, co by oznaczało, że największe wsparcie powinny otrzymać podmioty, które są w stanie w najlepszy sposób redystrybuować te środki, mające najwięcej pracowników, współpracowników, artystów, bo rekompensaty muszą trafić do nich, a także na zapłatę czynszów, rat leasingu, utrzymanie sprzętu technicznego i infrastruktury. Tymczasem widzę pewne dysproporcje np. pomiędzy środkami, które mają otrzymać podmioty zatrudniające około 50 pracowników, a do tego setki czy tysiące czasowych współpracowników, które dostały mniejsze wsparcie, a podmiotami, które zatrudniają kilka osób.