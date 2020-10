Kolorowe alerty na unijnej mapie

Unijni ministrowie mają we wtorek zatwierdzić formalnie zalecenie dotyczące skoordynowanego podejścia do obostrzeń w swobodzie podróżowania w czasach pandemii. Wymagało to wiele dyskusji i efekt nie będzie doskonały, bo to państwa członkowskie, a nie Unia, mają kompetencje w polityce zdrowotnej. To do nich należy wyłączne prawo decydowania o poziomie zagrożenia epidemiologicznego. Ale udało się doprowadzić do uzgodnienia przynajmniej ogólnych zasad interpretacji, a Bruksela ma nadzieję, że z czasem przyjdą też wspólne kryteria dotyczące testowania czy kwarantanny.

