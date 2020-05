Mimo wirusa Trump zaprasza do Camp David

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że „biorąc pod uwagę rolę szczytu G7 w walce z pandemią, gotowy jest udać się do Camp David, jeżeli warunki zdrowotne na to pozwolą". Kanclerz Niemiec Angela Merkel też wyraziła gotowość udziału „czy to przez wideokonferencję, czy w inny sposób". Bardziej sceptyczny jest premier Kanady Justin Trudeau, który mówi o „ciekawym pomyśle", ale wymagającym doprecyzowania. – To ważne, żeby przywódcy mogli przedyskutować kwestie pandemii oraz gospodarki – przyznał.