Kolejny problem z maseczkami. Eksperci: Nadgorliwy resort

To był jeden z najgłośniejszych transportów środków ochrony zdrowia, nie licząc lądowania największego samolotu świata Antonowa. 15 kwietnia na poznańskim lotnisku Ławica usiadł dreamliner pełen sprzętu dla polskich lekarzy, kupiony przez Kulczyk Foundation, którą kieruje Dominika Kulczyk. W sumie transportów było cztery. Przywiozły z Chin 1,5 mln masek FFP2 N95, milion masek chirurgicznych, 100 tys. kombinezonów, 100 tys. gogli i 100 tys. przyłbic. Kosztowało to 20 mln zł.

– Powinny wrócić do magazynu – powiedział. Z jego wypowiedzi nie wynikało, że chodzi o sprzęt zamówiony dzięki rekordowej darowiźnie i trudno uzyskać oficjalne potwierdzenie tej informacji.

– Kulczyk Foundation przekazała 20 mln zł na walkę z Covid-19 Fundacji Lekarze Lekarzom i to ta fundacja odpowiadała za zamówienie i dystrybucję sprzętu. Proszę zatem kontaktować się z FLL – usłyszeliśmy w fundacji Dominiki Kulczyk.

I to nie była pierwsza rzekomo felerna partia. Zaczęło się przed tygodniem, gdy „Gazeta Wyborcza" ujawniła, że ministerstwo kupiło bezwartościowe maseczki za ponad 5 mln zł, na czym miał zarobić znajomy ministra Łukasza Szumowskiego. Potem resort informował, że norm nie spełniają też maski kupione przez KGHM, które miały przylecieć Antonowem, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a nawet Komisję Europejską. – Jak widać problem jest bardzo szeroki. Nie dotyczy on jednej instytucji czy jednej firmy i nie dotyczy też jednego państwa – mówi rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz.

W tej sprawie jest jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Z naszych informacji wynika, że Naczelna Rada Lekarska była zaskoczona tym, że ministerstwo bada jej maski i to w zaskakująco szybkim trybie.

Jednak gwarantują one ochronę, a maski produkowane zgodnie z europejskimi normami obecnie są w Chinach nie do zdobycia. – Producentów jest kilku, może kilkunastu, i ustawiają się do nich wielomiesięczne kolejki – wyjaśnia importer.