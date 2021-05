Ruszył test systemu informatycznego dla unijnych certyfikatów szczepionkowych

– Pilotaż obejmuje testowanie zdolności państw członkowskich do łączenia się z portalem UE, ładowanie i pobieranie kluczy publicznych potrzebnych do weryfikacji certyfikatu, a także testy bezpieczeństwa – mówi Johannes Bahrke, rzecznik Komisji Europejskiej.

Mieszkańcy poszczególnych państw nie biorą udziału w pilotażu – wykorzystywane są sztuczne dane i klucze publiczne. System ma działać w trybie offline, co oznacza, że żaden z urzędników sprawdzających certyfikat nie będzie miał dostępu do bazy danych. Sprawdzi tylko autentyczność wygenerowanego kodu QR.

Techniczne próby realizowane są równolegle do prac legislacyjnych. Projekt Komisji Europejskiej jest teraz przedmiotem negocjacji między PE a unijną Radą, z udziałem Komisji Europejskiej – tzw. trilogów. Drugi z nich odbywał się we wtorek i prezydencja portugalska, negocjująca w imieniu Rady, jest optymistyczna.

– Parlament ma poczucie pilności – powiedziała Ana Zacarias, minister ds. europejskich. Według niej do rozstrzygnięcia pozostaje przede wszystkim kwestia ceny testów. – Eurodeputowani chcą, żeby były one darmowe, ale tego nie można państwom narzucić – powiedziała. Problemem może być także, jakie szczepionki będą uprawniały do otrzymania dokumentu. Eurodeputowani chcą, żeby tylko autoryzowane przez Europejską Agencję Leków, co może wywołać sprzeciw Węgier, szczepiących na masową skalę preparatami rosyjskim i chińskim.