Jak chorują sąsiedzi na Wschodzie

Jednak od początku pandemii Ukraina – tak jak sąsiednia Mołdawia – boryka się z problemem braku środków medycznych, a teraz i szczepionek. W pełni zaszczepionych jest 0,45 proc. mieszkańców Mołdawii (w Polsce – ok. 8,5 proc.), ale na Ukrainie to blisko zera – nadal jedynie pojedynczym Ukraińcom udało się to, nie licząc tych, którzy mieszkają na stałe na terenie UE i tu się szczepili. Kiszyniów został wsparty w końcu przez Bank Światowy, który wydzielił pieniądze na zaszczepienie połowy Mołdawian do końca roku. Pomoc przyszła trochę zbyt późno, z powodu pandemii na przykład już o połowę spadł eksport mołdawskich jabłek. Nie wiadomo, jakie jeszcze ślady Covid-19 odciśnie na tamtejszej gospodarce.