Belgia: Domy opieki stały się domami śmierci

Plakaty z hasłem „#spłaszczmykrzywą" zawisły na przystankach autobusowych już miesiąc temu, czyli na początku ogłoszonej przez belgijski rząd izolacji socjalnej. Krzywa uległa spłaszczeniu już dziesięć dni temu, co oznacza, że codziennie do szpitala przyjmowanych jest coraz mniej chorych.

Do tej pory zanotowano 4857 zgonów, co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców plasuje ten kraj tuż za Włochami w tym smutnym zestawieniu.

Za liczbami kryją się dwa istotne zjawiska. Po pierwsze, kwestia metody. Belgia w przeciwieństwie do innych krajów do ofiar koronawirusa wlicza również zmarłych w domach opieki dla starszych ludzi, a nie tylko tych w szpitalach. Mimo że nie ma 100-procentowej pewności, jaka była przyczyna ich śmierci, wystarczy, że mieli objawy podobne do Covid-19.

– Konieczne jest uwzględnianie również przypadków podejrzanych, szczególnie w sytuacji, gdy zrobienie takich testów jest bardzo trudne – uważa Emmanuel Andre, epidemiolog przedstawiający codziennie oficjalne nowe dane o pandemii. Znacznie to jednak utrudnia porównanie z innymi krajami. Bo obecnie już ponad połowa ofiar to właśnie te niepotwierdzone przypadki z domów opieki. Słychać jednak ze strony polityków i publicystów apele, żeby tego nie robić, bo opinia publiczna nie wchodzi w takie niuanse, tylko porównuje kraje między sobą. Przodują w tym media flamandzkie, a publicysta dziennika „Het Laatste Nieuws" podejście belgijskie nazywa „naiwnym" i prognozuje, że niedługo światowe media będą mówić o „belgijskim koszmarze".

Ale nawet jeśli ta metodologia nie uprawnia do umieszczanie Belgii w czołówce dramatycznego zestawienia i nieco zawyża liczbę zgonów, to jednak oddaje grozę sytuacji, z którą być może mierzą się też inne kraje.

Dlaczego?

Pandemia jeszcze trwa, ale – jak wszędzie – już pojawiają się pytania, co można było zrobić lepiej. Czy dramatyczne doniesienia z Włoch, gdzie rzekomo lekarze musieli decydować, kogo położyć pod respiratorem, a kogo skazać od razu na śmierć, nie doprowadziły do niezapisanej nigdzie praktyki zniechęcania domów opieki do wysyłania starszych osłabionych ludzi do szpitala?