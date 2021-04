Na wakacje i do kina tylko z paszportem covidowym

Kraje UE chcą wprowadzić „paszport covidowy" (Zielone Zaświadczenia Cyfrowe) dla swoich obywateli przed wakacjami, by umożliwić swobodniejsze podróżowanie osób zdrowych. Na szybkim stworzeniu takiego dokumentu zależy przede wszystkim tym krajom, w których turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki. To głównie Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria czy Turcja.

Z „paszportem covidowym" są wiązane znacznie większe nadzieje niż tylko swobodne podróżowanie. Tak jak w Izraelu czy Nowym Jorku również w Polsce taki dokument mógłby otwierać zaszczepionym wejścia do kin, teatru, na stadiony, co miałoby ogromne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i ożywienia gospodarki.

Już teraz Polska stosuje te same wymogi dla wjeżdżających do naszego kraju – by nie zostać objętym dziesięciodniową kwarantanną, trzeba być ozdrowieńcem, być zaszczepionym podwójną dawką przeciw Covid-19 lub mieć negatywny wynik testu.