Rosja: co trzecia firma nie płaci pracownikom

Z najnowszego sondażu rosyjskiego ośrodka CSR (Centrum Opracowań Strategicznych) wynika, że 30 proc. rosyjskich firm zmusiło swoich pracowników do nieodpłatnego urlopu w trakcie pierwszego tygodnia wolnego od pracy (28 marca-5 kwietnia). Następnie Władimir Putin przedłużył "wakacje" w Rosji do końca kwietnia. Pracują jedynie te firmy i przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście tzw. firm niezbędnych do funkcjonowania państwa. Prezydent Rosji nakazał jednak by wszyscy pracownicy "zachowali swoje dotychczasowe wynagrodzenie".

Poniżej dalsza część artykułu