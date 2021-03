Nie będzie zawieszenia broni wokół pandemii

Zgodnie z prognozami III fala może potrwać jeszcze kilka tygodni. Opozycja nie odpuszcza, PiS też nie składa broni.

Ostatnie dni to nie tylko rekordowe liczby wykrytych zakażeń, ale też kolejny etap ostrego politycznego sporu wokół pandami. I nic nie wskazuje, że miałby się skończyć. Poniżej dalsza część artykułu

PiS liczy się z tym, że jeszcze przez najbliższe kilka tygodni pandemia i trudna sytuacja związana z III falą będą dominować jako temat w sferze publicznej. Już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o podjęciu ostrzejszego kursu wobec opozycji, przypominaniu rządów Donalda Tuska oraz politycznej odpowiedzi na program zdrowotny PO. Jak wynika z naszych rozmów, PiS w najbliższych tygodniach nie zrezygnuje z kontrowania argumentów opozycji i pokazywania tego – jak to się wyraził jeden z naszych rozmówców – „kontrastu i tego, między kim wybór mają Polacy". PiS czeka na moment z prezentacją nowego pakietu rozwiązań, czyli tzw. Polskiego Nowego Ładu. Możliwe, że stanie się to dopiero na przełomie kwietnia lub maja, a nawet później. Z naszych rozmów wynika, że rozważny jest taki termin, by Nowy Ład stał się tematem na majowy weekend.

W kwietniu PiS chce się koncentrować na kolejnych etapach programu szczepień. Politycy PiS – jak Michał Dworczyk – ogólnie chwalą samorządy za współpracę przy jego realizacji, ale np. w Warszawie wybuchł polityczny spór z ratuszem dotyczący Szpitala Południowego, w którym PiS nie szczędzi ciosów prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu i jego współpracownikom.

Platforma będzie w najbliższych dniach i tygodniach przypominać swoje propozycje z soboty, które dotyczyły kompleksowych działań dotyczących m.in. odblokowania szpitali i utworzenia „białych szpitali", np. dla pacjentów onkologicznych, którzy nie chorują na Covid-19. – Trzeba otworzyć proces szczepień dla wszystkich chętnych, trzeba pilnie powrócić do prowadzenia śledztw epidemiologicznych – mówi nam europoseł Bartosz Arłukowicz z Platformy. – Brak strategii i chaos, brak regionalnego zarządzania restrykcjami skutkuje dziś koniecznością zamykania kolejnych branż – dodaje. We wtorek w Sejmie PO podniosła temat zaangażowania wicepremiera ds. bezpieczeństwa. – Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Co robił wicepremier ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatniego miesiąca? – pytał w Sejmie szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Jak obecną sytuację widzi ruch Szymona Hołowni? Z naszych rozmów wynika, że jego politycy spodziewają się dalszych pęknięć w najbliższych tygodniach i miesiącach w Zjednoczonej Prawicy oraz dalszej erozji, aż do wcześniejszych wyborów. Ruch Hołowni zaprezentuje też w kwietniu swoje pomysły dotyczące kompleksowej przebudowy systemu ochrony zdrowia. Jak słyszymy, w krótkim terminie będzie też przedstawiał pomysły dotyczące sytuacji z III falą. – Rząd powinien wprowadzić skuteczny lockdown. Od 12 miesięcy powtarzamy, że potrzebny jest stan klęski żywiołowej – mówi nam rozmówca z ruchu Hołowni.

Swoje pomysły ma też Lewica. We wtorek wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. pandemii. Lewica przygotowuje też pakiet rozwiązań dotyczących wzmocnienia ochrony pracowników. – Wg statystyk 50 proc. zachorowań na covid jest w zakładach pracy. Minister Adam Niedzielski zaapelował co prawda o pracę zdalną, ale zupełnie pominął to, że polskie prawo pracy jest tak skonstruowane, że wręcz zachęca do przychodzenia do pracy pomimo choroby. Lewica chce zmian w kodeksie pracy, które nie tylko wzmocnią ochronę pracowników, ale też ograniczą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa – mówi nam posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Propozycje zostaną zaprezentowane w środę.