Senat za tarczą antykryzysową bez zmian w Kodeksie wyborczym

We wtorek nad ranem Senat przyjął z poprawkami tzw. tarczę antykryzysową, przegłosowaną wcześniej przez Sejm. Przyjęte przez Senat poprawki obejmują m.in. wykreślenie ze specustawy przepisów wprowadzających zmiany w Kodeksie wyborczym i Radzie Dialogu Społecznego.

Za przyjęciem nowelizacji tarczy antykryzysowej z poprawkami zagłosowało 73 senatorów, żaden nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Wśród wprowadzonych przez Senat poprawek jest przepis, by raz w tygodniu testami na obecność wirusa SARS-CoV-2 obejmować personel placówek medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratowników medycznych oraz pracowników placówek handlowych. Badania mają być finansowane z budżetu państwa. Inna poprawka mówi, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem, przysługuje dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Ten dodatek również miałby być finansowany z budżetu. Kolejna zmiana umożliwia powrót w trybie uproszczonym do zawodu pielęgniarkom i położonym, które mają co najmniej 5-letnią przerwę w wykonywaniu tych zawodów. Nowelizacja ustawy przewiduje też umożliwienie personelowi medycznemu przebywającemu na kwarantannie udzielanie pacjentom wideokonsultacji. Uproszczono również sposób dostarczania decyzji o kwarantannie, hospitalizacji i izolacji – na mocy nowelizacji będzie można ją przekazywać ustnie, a dopiero później w formie pisemnej. Ponadto z tzw. tarczy antykryzysowej wykreślono zmiany w Kodeksie wyborczym umożliwiające głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie oraz osobom, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat. Z ustawy wykreślono też przepisy umożliwiające w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego odwoływać z Rady Dialogu Społecznego członków powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe. Do specustawy wprowadzono też poprawkę, która przyznaje zasiłek opiekuńczy opiekunowi dziecka do ukończenia 12. roku życia w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, czy szkoły, do których uczęszcza dziecko. Poniżej dalsza część artykułu

Wyjście alternatywne Ostatnie kilkanaście godzin to czas zakulisowych negocjacji i rozmów w Senacie. Bo pojawiło się też wyjście alternatywne. – Senat miałby przyjąć własną ustawę podobną do tarczy, tylko bez np. przepisu o głosowaniu korespondencyjnym. Ustawa z Sejmu trafiłaby na 30 dni do Senatu. To miałoby postawić PiS w Sejmie w skomplikowanej sytuacji. O nowej ustawie mówił publicznie m.in. senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.

Do pomysłu w poniedziałek odniósł się bezpośrednio lider PO Borys Budka. Podkreślał, że najważniejsze jest to, by zmiany weszły w życie jak najszybciej. – Nie ma czasu na karkołomne konstrukcje prawne – mówił w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej z marszałkiem Grodzkim. Nasi rozmówcy z PO podkreślają, że do nowej ustawy PiS mogłoby w Sejmie i tak dopisać dowolne zmiany, przez co opozycja nic by nie zyskała, poza wystawieniem się na krytykę ze strony PiS w warunkach zaostrzającego się kryzysu gospodarczego.

W kuluarach Senatu mówi się, że PO jeszcze w sobotę rozważała pracę nad nową ustawą, ale po tym jak publicznie w niedzielę powiedział o tym pomyśle lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, politycy partii Borysa Budki wycofali się z niego.

Stawką miejsca pracy Sytuacja w Senacie powiększyła napięcia w opozycji i tak już bardzo duże po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Tak jak nieudane rozmowy o wspólnym apelu dotyczącym wyborów prezydenckich, które miały miejsce w weekend. O stawce i znaczeniu prac w w Senacie mówi rząd premiera Mateusza Morawieckiego. – Każdego dnia przynajmniej 10 tysięcy ludzi może tracić pracę przez fakt, że tarcza antykryzysowa jest lub nie jest uchwalona – stwierdził w poniedziałek szef rządu. Sejm ma się zająć poprawkami Senatu już we wtorek. Później ustawa trafi do prezydenta.

Opozycja zapowiada szereg poprawek. Jak stwierdził w poniedziałek Robert Biedroń, Lewica zgłosi ich ponad 200. – Te poprawki zabezpieczą los Polek i Polaków, jeśli chodzi o miejsca pracy. Nie pozwolimy, żeby przez ten kryzys ktokolwiek stracił pracę – powiedział. Lewica ocenia obecną propozycję tarczy jako „antypracowniczą". PSL stawia na zmiany w ZUS i wsparcie dla rolników. – Dość gierek politycznych.

Gdyby chodziło o firmy i miejsca pracy posłów i senatorów, to przyjęliby poprawki o dobrowolnym ZUS czy Funduszu Płynności. Gdyby sami prowadzili gospodarstwa, głosowaliby za traktowaniem rolników jak ubezpieczonych w ZUS – powiedział w poniedziałek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Samorządowcy w grze Uwaga opinii publicznej koncentrowała się w poniedziałek na Senacie, ale istotna była też kwestia wyborów prezydenckich. Kolejni samorządowcy – w tym prezydenci Ciechanowa, Gdyni czy Lublina – wskazywali, że organizacja wyborów 10 maja nie jest możliwa. Temat pojawił się też w trakcie rozmowy samorządowców z premierem Mateuszem Morawieckim, która odbyła się w poniedziałek. Twardo na deklaracje samorządowców odpowiedział wicemarszałek Ryszard Terlecki. – Można wyznaczyć komisarzy. Niech ci samorządowcy, którzy teraz buńczucznie zapowiadają, że złamią prawo, liczą się ze stratą stanowisk – powiedział w Radiu Kraków. Szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że „na dziś" trwa praca nad przygotowaniem wyborów prezydenckich w terminie.