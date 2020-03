Już 799 przypadków koronawirusa w Polsce. Dziś 50 nowych

We wtorek zmarła dziewiąta zarażona osoba. To - jak podał resort - „68-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Puławach”. „Jego stan był ciężki, miał również choroby współistniejące” - dodano. Już wcześniej diecezja zamojsko-lubaczowska podała w mediach społecznościowych, że zmarły to ks. Henryk Borzęcki, od lat proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu.

Dziś, 24 marca 2020 r. o godz. 5.30 w Szpitalu w Puławach zmarł ks. Henryk Borzęcki - zarażony koronawirusem. Szczegóły pogrzebu w trakcie ustalania.

Śp. ks. Henryka polecajmy w modlitwach Miłosierdziu Bożemu.

Więcej: https://t.co/sVpWtpl3T0 @ekaipl @EpiskopatNews #Koronawirus pic.twitter.com/cHizAaplFT — Diecezja Zamojsko-Lubaczowska (@diecezja_zamosc) March 24, 2020