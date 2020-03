Ukraina: sytuacja nadzwyczajna w całym kraju

Ukraiński portal Unian poinformował, że w środę ukraiński rząd ogłosi stan sytuacji nadzwyczajnej na terenie całego kraju. Oznacza to, że od dzisiaj przez najbliższe 30 dni kwarantanna będzie obowiązywała we wszystkich, a nie w poszczególnych regionach dotkniętych koronawirusem najbardziej. Ukraińskie władze na razie nie precyzują, jakie dokładnie ograniczenia dotkną w najbliższym czasie mieszkańców kraju.

Stan sytuacji nadzwyczajnej to jednak nie to samo co "stan nadzwyczajny", który mógłby sparaliżować całe państwo (zakaz opuszczania domów, godzina policyjna, itd.). O wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wnioskuje prezydent, ale zgodę musiałby wyrazić parlament. Ukraińskie media twierdzą, że otoczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego co do tego jest mocno podzielone, ale nie wykluczono, że w najbliższym czasie władze w Kijowie zdecydują się na zaostrzenie kwarantanny.