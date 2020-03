Wielka Brytania podąży śladem Włoch?

W myśl tego rozumowania, gdy na kontynencie Włochy, Hiszpania, Niemcy czy Francja wprowadzały zakaz imprez masowych, zamykały muzea i restauracje, na Wyspach kontakty socjalne trwały w najlepsze. Jeszcze w niedzielę 60 tys. osób brało udział w gonitwie koni w Cheltenham, tego samego dnia w Londynie tłumy przyglądały się defiladzie w dniu św. Patryka. W tamtym czasie na konferencji prasowej Boris Johnson zapowiadał, że testy na nową chorobę będą obejmowały tylko osoby w naprawdę ciężkim stanie, które zostały skierowane do szpitali. A zalecenie unikania większych zbiorowisk miało dotyczyć tylko tych, którzy ukończyli 70 lat.

W mediach pojawiła się też prosta kalkulacja: nawet przy założeniu niskiej śmiertelności sukces strategii „zbiorowej odporności" musiałby pochłonąć życie nawet miliona Brytyjczyków, zanim reszta społeczeństwa stałaby się odporna na nowego wirusa. A i to nie jest pewne, skoro nie wiadomo, czy w przypadku Covid-19 taką odporność faktycznie się uzyskuje, a tym bardziej ile ona trwa. Dlatego gwałtowny wzrost liczby zachorowań (w środę zanotowano ich ponad 2,6 tys., z czego przeszło 900 w samym Londynie) zaczęto przyjmować z przerażeniem.

Premier w tym tygodniu zaczął zmieniać strategię, ale stopniowo. Nie wprowadził np. zakazu otwierania pubów, lecz jedynie apelował, aby ich nie odwiedzać. Co z tego, gdy nawet ojciec Borisa Johnsona, 79-letni Stanley, nie zamierzał tego respektować.

– Jeśli uznam, że chcę pójść do pubu, oczywiście, że pójdę – oświadczył.

Z kolei właściciele wielu restauracji i knajp mimo zachęt rządu nie zamknęli swoich biznesów, dowodząc, że ich na to nie stać.

– Poleciłem personelowi co pół godziny dezynfekować stoliki. To wystarczy – dowodził Keith McAvoy, właściciel browaru i sieci pubów w Manchesterze Seven Bro7thers.