Kiedy szczepienia dla pracowników ze Wschodu?

To niepokoi przedsiębiorców zatrudniających pracowników zza wschodniej granicy. – W niektórych województwach na wyrobienie karty pobytu czeka się nawet 12 miesięcy. Dodatkowo spora grupa pracowników z Ukrainy przebywa tu na podstawie tzw. procedury uproszczonej. Tych osób szczepienia nie obejmą, a są tak samo narażone na koronawirusa – mówi nam Krzysztof Inglot, prezes firmy Personnel Service. Proponuje, by każdy legalnie przebywający w Polsce i zgłoszony do ZUS cudzoziemiec mógł się zaszczepić za darmo. Dworczyk nie wyklucza „poszerzenia grupy" uprawnionych, ale uzależnia to „od sytuacji epidemicznej i dostępności szczepionek".