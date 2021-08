Dr Michał Sutkowski: Bez szczepień czwarta fala będzie ogromna

- W niektórych miejscach to zaszczepienie sięga 20 procent. Są obszary w Polsce - głównie południowy i północny wschód, gdzie ludzie się nie szczepią. Tam możemy się spodziewać większej liczby zakażeń - mówi.

- Czwarta fala będzie, to jest kwestia czasu. Może to być nieduża bryza, jeżeli się zaszczepimy, ale może to być ogromna fala, jeżeli się nie zaszczepimy porządnie - dodał.

W Polsce w pełni zaszczepionych jest niemal 18 mln osób. W ocenie ekspertów należy spodziewać się, że dobowa liczba zakażeń może sięgnąć nawet 14-15 tys. dziennie.