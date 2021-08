Która grupa najczęściej zakażona koronawirusem? Minister Adam Niedzielski publikuje dane

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił dane dotyczące zakażeń koronawirusem w Polsce z ostatniego miesiąca.

Z raportu wynika, że najczęściej do zakażeń dochodziło wśród osób z grup wiekowych 31-40 lat oraz 21-30 lat. Osoby te odpowiadają za ponad 40 proc. wszystkich potwierdzonych przypadków.

Szef resortu zdrowia wskazał, że są to jednocześnie osoby z grup najmniej zaszczepionych.

Niecałe 20 proc. wszystkich nowych zakażeń to osoby powyżej 60. roku życia, czyli grupy najszerzej zaszepionej.

W poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia informuje o 64 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 nie zmarła żadna osoba.

Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56% zakażeń. Osoby, powyżej 60 lat - które są najszerzej zaszczepioną grupą - to jedynie niecałe 20% zakażeń.

Dlatego #SzczepimySię pic.twitter.com/kIriVp8oVZ