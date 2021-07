Koronawirus. Co ze szczepieniami dzieci poniżej 12 roku życia w Polsce? Premier odpowiada

- COVID-19 to wielka tragedia, a my wszyscy z mojego pokolenia, ale też młodsi, że szczepienie dzieci to było coś normalnego - mówił szef rządu.

- Dzięki temu pozbyliśmy się takich chorób jak ospa prawdziwa, czy straszliwa kiedyś choroba Heinego-Medina (polio - red.) - dodał, podkreślając, że szczepienia pomogły też w walce z odrą czy różyczką.