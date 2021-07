Dwa miliony euro do wygrania. Słowacja zachęca do szczepień

Dodatkowo, każdy Słowak, który przekona inną osobę do zaszczepienia się, otrzyma od 30 do 90 euro, gdy ta osoba zostanie w pełni zaszczepiona, przy czym wysokość premii rośnie wraz z wiekiem osoby zaszczepionej.

Aby zachęcić do szczepień, rząd uruchomi loterię, w której można wziąć po każdym szczepieniu.

Słowacja, kraj liczący 5,5 mln mieszkańców, zaszczepiła w pełni 28,7 proc. populacji, pozostając w tyle za średnią unijną wynoszącą 32,9 proc. - wynika z danych serwisu Our World in Data.

Słowacki rząd od 9 lipca będzie wymagał od osób nieszczepionych kwarantanny po przyjeździe z dowolnego miejsca za granicą, z wyjątkiem osób dojeżdżających do pracy i dzieci w wieku od 12 do 18 lat, które mają czas do 9 sierpnia, aby się zaszczepić.

Od tego miesiąca osoby nieszczepione muszą również poddać się testowi PCR, jeśli wybierają się na imprezy publiczne, wesela lub do aquaparków.