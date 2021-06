Szachowe władze Rosji wprowadzają obowiązek szczepień na COVID-19

"W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, sędziowie, trenerzy szachowi i organizatorzy ogólnorosyjskich zawodów szachowych są zobowiązani w najbliższym czasie do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 oraz do przedstawienia świadectwa szczepienia w celu przyjęcia do pracy" - czytamy w zarządzeniu opublikowanym przez służby prasowe organizacji.

Czytaj także:

W Moskwie będą obowiązkowe szczepienia na COVID-19