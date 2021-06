W Moskwie będą obowiązkowe szczepienia na COVID-19

Dokument wydany przez szefową moskiewskiego Rospotrebnadzoru Elenę Anrejewą nakazuje do 15 lipca wykonać szczepienia preparatem jednodawkowym lub pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19, a do 15 sierpnia drugą dawką "co najmniej 60 proc. pracowników".

Interfax podaje, że szczepienia na COVID-19 będą obowiązkowe dla osób zatrudnionych w handlu, gastronomii, transporcie publicznym oraz dla taksówkarzy. Szczepionki przeciw COVID-19 będą musieli przyjąć także zatrudnieni w usługach dla domów (np. pralniach), sektorze edukacji, opiece zdrowotnej i socjalnej, mieszkalnictwie i usługach komunalnych oraz energetyce.