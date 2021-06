Koronawirus. Czy szczepienia w Polsce mogą być obowiązkowe? Niedzielski: Rozmawiamy

- Patrząc na te dwa kraje trzeba dwa wnioski wysnuć. Po pierwsze, że mimo zaszczepienia możemy mieć do czynienia z przyrostem liczby zakażeń - teraz obserwujemy, że ten przyrost jest o wiele mniejszy niż w poprzednich falach. Druga rzecz jest taka, że jest zdecydowanie mniej hospitalizacji i zgonów - procentowo do zakażeń - mówił minister zdrowia.

- Szczepienia w obu tych krajach spełniają swoją funkcję tak jak myśleliśmy, że będą spełniały - dodał.

- W tej chwili w Wielkiej Brytanii jest ok. 20 tysięcy przypadków, odnosząc to do skali Polski oznacza, że mielibyśmy 15 tys. zakażeń. To jest już dużo, taka liczba jest poważna i ona będzie wywoływała konieczność jakiejś reakcji, ale pamiętajmy, że nie to przełoży się na tak dużą liczbę, jak w poprzednich falach, na liczbę hospitalizacji - mówił minister.