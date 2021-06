Koronawirus w USA: Który stan szczepi najszybciej na COVID-19?

Stany te to: Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island i Vermont.

Vermont jest stanem, który szczepi na COVID-19 najszybciej - w stanie tym blisko 60 proc. mieszkańców jest w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Łącznie blisko 141 mln osób - 42,5 proc. mieszkańców USA - jest w pełni zaszczepionych na COVID-19.