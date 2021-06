Kraje G7 radzą nad dzieleniem się szczepionkami

Ministrowie z Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych zobowiążą się na spotkaniu w Oksfordzie do "zwalczania przyszłych zagrożeń dla zdrowia poprzez wspólną pracę nad identyfikacją wczesnych sygnałów ostrzegawczych ze strony zwierząt i środowiska" - podał w komunikacie brytyjski rząd.

Szefowie resortów zdrowia G7 zgodzą się na opracowanie "nowego międzynarodowego podejścia" do zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób, w kontekście faktu, że trzy piąte wszystkich infekcji przenosi się ze zwierząt na ludzi.



Spotkanie w Oksfordzie odbywa się odbywa się w chwili, gdy rośnie presja na najbogatsze kraje świata, aby zintensyfikować działania mające pomóc w akcji szczepień przeciwko koronawirusowi krajom biedniejszym, które nie mają wystarczających zapasów na kompleksowe programy szczepień.



Brytyjski rząd właśnie opublikował nowy raport na temat postępów G7 od 2015 r. w zakresie pomocy krajom rozwijającym się w dostępie do szczepionek i powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się infekcji. Kraje G7 już zobowiązały się do wspierania globalnego programu wymiany szczepionek COVAX.



Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział w środę, że na całym świecie, głównie krajom o niskich i średnich dochodach, udostępniono ponad pół miliarda dawek szczepionki Oxford/AstraZeneca.

Nasilają się jednak naciski na najbogatsze kraje, aby liczbę przekazywanych szczepionek zwiększyć.

Na spotkaniu ministrów finansów G7, które odbędzie się w Londynie w piątek, Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przedstawi plan zakończenia pandemii poprzez rozszerzenie dostępu do szczepień.

Plan, opracowany we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia i Światową Organizacją Handlu, wymaga zaangażowania finansowego w wysokości 50 miliardów dolarów.