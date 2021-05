Będzie loteria dla szczepiących się na COVID-19. Do wygrania miliony złotych

Ponad 140 mln zł zostanie przeznaczonych na akcję zachęcania Polaków do szczepień przeciw COVID-19 - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Plan zakłada, że gminy o najwyższym wskaźniku zaszczepienia otrzymają od 100 tys. do 2 mln zł. Ruszyć ma loteria dla poddających się szczepieniom, a samorządy będą dzwonić do niezaszczepionych osób powyżej 70. roku życia.

Według oficjalnych rządowych danych, w Polsce wykonano 18 milionów szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało 12,8 mln osób, w pełni zaszczepionych zostało 5,6 mln. Odnosząc się do Narodowego Programu Szczepień minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że chętnych na poddawanie się szczepieniom na COVID-19 jest coraz mniej. Prognozował, że w czerwcu "to szczepienia będą czekały na ludzi, a nie ludzie będą ich usilnie poszukiwali". Czytaj także:

Niedzielski: Będzie wzrost zachorowań na nowotwory



- Dzisiaj minister Dworczyk ogłosi system zachęt dla samorządów, żeby skuteczniej docierać do tych obywateli, którzy mają przede wszystkim utrudniony dostęp ze względu na różne ograniczenia - zapowiedział Niedzielski. Szczegółowe informacje na konferencji prasowej we wtorek przedstawił pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Przekazał, że każdego dnia na szczepienia zapisuje się ok. 200 tys. osób. Przyznał, że widać w tym zakresie spadek zainteresowania. Poniżej dalsza część artykułu

Zmiany w organizacji podawania drugiej dawki Dworczyk mówił, że szczyt trwającej kampanii profrekwencyjnej nastąpi pod koniec czerwca.



Oświadczył, że od 31 maja dostawy szczepionki firmy Pfizer będą podwojone. Szef KPRM ocenił, że w czerwcu coraz większym wyzwaniem będzie przekonywanie Polaków do tego, żeby się zaszczepić przeciw COVID-19. - To wyzwanie dla nas wszystkich, to wyzwanie ponadpolityczne (...), tylko zaszczepienie jak największej części populacji pozwoli nam na zwyciężenie COVID-19 - powiedział. Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień ogłosił, że od 1 lipca szczepienia drugą dawką będą odbywały się w dowolnym punkcie szczepień. Dworczyk poinformował, że od 15 czerwca wojewodowie zostaną zobowiązani do tego, żeby zadbać, aby podczas wszystkich imprez o charakterze masowym ("czy to kulturalnych, czy to sportowych, czy innych") był mobilny punkt szczepień.

Namawianie seniorów do szczepień Samorządy zostaną zobowiązane do kontaktowania się z osobami powyżej 70 roku życia w sprawie szczepień. - Wypracowaliśmy dla dużej części przedstawicieli środowisk samorządowych następujący model: w najbliższych dniach i tygodniach wojewodowie będą wystawiać decyzje administracyjne dla samorządów, które będą zobowiązywały samorządy do nawiązania kontaktu telefonicznego z wszystkimi mieszkańcami danej gminy powyżej 70. roku życia - powiedział Dworczyk. Dodał, że w czasie takiej rozmowy, realizowanej najczęściej przez pracowników GOPS lub MOPS osoby po 70. roku życia będą pytane, czy zaszczepiły się przeciw COVID-19. - Jeżeli taka osoba się nie zaszczepiła, to będzie jej oferowane szczepienie, które zostanie zorganizowane przez zespół wyjazdowy, który dojedzie do takiej osoby niezaszczepionej, deklarującej chęć zaszczepienia - przekazał Michał Dworczyk.

Miliony złotych dla "najbardziej zaszczepionych" gmin Pełnomocnik zaznaczył, że samorządy dostaną wsparcie. - Każdy samorząd, w zależności od wielkości, każda gmina otrzyma na działania organizacyjne, promocyjne, w ramach ryczałtu między 10 a 40 tys. zł. Te pieniądze samorządowcy będą mogli wydać na sprawy organizacyjne, promocyjne czy wszelkie inne, które będą związane z akcją (szczepień) - powiedział. - Chcemy też wprowadzić rodzaj pewnej rywalizacji - ogłosił. 500 pierwszych gmin, w których zaszczepionych na COVID-19 zostanie co najmniej 75 proc. mieszkańców otrzyma po 100 tys. zł. Dworczyk powiedział, że będą to pieniądze "na dowolny cel". - Czy to będzie inwestycja, czy jakieś inne sprawy, czy rozdysponowanie po funduszach sołeckich, czy inne kwestie - to będzie uzależnione od gminy - mówił. Michał Dworczyk zapowiedział kolejne "elementy mobilizujące samorządowców, gminy, do tego, żeby się w akcję (szczepień) poważnie zaangażować". W każdym z byłych 49 województw gmina, w której stopień zaszczepienia mieszkańców będzie najwyższy otrzyma "milion złotych, również na dowolny cel" - mówił Dworczyk. - Wierzymy, że te środki zostaną na pewno dobrze wykorzystane - dodał. - Gmina, która będzie miała największy wskaźnik zaszczepienia w skali Polski otrzyma dodatkowo 2 mln zł - przekazał.