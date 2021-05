Koronawirus. Rzecznik MZ zapowiada zmiany w programie szczepień. Chodzi o drugą dawkę

W weekend o planach resortu zdrowia w tym zakresie informowało RMF FM. Przyspieszenie podawania drugiej dawki szczepionki ma skłonić do szczepienia się osoby młode, które obawiają się obecnie, że termin podania im drugiej dawki szczepionki wypadnie w środku wakacji.

- Faktycznie ktoś, kto się zaszczepił wcześniej, może wychodzić z założenia, że pandemia jest już w odwrocie i w związku z tym nie będzie przyjmował drugiej dawki szczepionki. Nie chcemy do tego dopuścić - dodał Andrusiewicz.

- W najbliższych dniach powinna zapaść decyzja w sprawie przyspieszenia drugiej dawki szczepionki. Zależy nam na tym, by szczepienia drugą dawką zostały przeprowadzone jeszcze przed wakacjami - mówił rzecznik resortu zdrowia w rozmowie z Onetem .

Rząd planuje, aby do końca wakacji przynajmniej jedną dawkę szczepionki na COVID otrzymało 70 proc. dorosłych Polaków.

Andrusiewicz poinformował też, że w ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano ok. 2 tysięcy zakażeń koronawirusem.

Jak wyliczał rzecznik resortu zdrowia to spadek liczby zakażeń tydzień do tygodnia o ok. 20 procent.