Koronawirus. Wielka Brytania: Rząd obniża poziom zagrożenia z powodu COVID

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ma ogłosić wkrótce dalsze łagodzenie obostrzeń w Wielkiej Brytanii.

Trzeci poziom zagrożenia epidemicznego oznacza, że koronawirus SARS-CoV-2 krąży w społeczeństwie. Poziom czwarty oznaczał wysokie ryzyko transmisji lub zagrożenie wykładniczym przyrostem liczby zakażeń.

Obniżenie poziomu zagrożenia epidemicznego w Wielkiej Brytanii to pokłosie spadku liczby zakażeń koronawirusem do mniej niż 10 tysięcy dziennie oraz spadek tygodniowej liczby zakażeń do poziomu niższego niż 25 na 100 tysięcy mieszkańców.