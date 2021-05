Koronawirus. Delhi: Szpitale idą do sądu domagając się tlenu

Sąd nakazał stanowemu rządowi natychmiastowe zorganizowanie dostaw tlenu do szpitala.

W niedzielę, szpital Sitaram Bhartia, który posiadał zapasy tlenu, które wystarczyłyby jego 42 pacjentom chorym na COVID-19 na 30 minut, zażądał przed sądem natychmiastowych dostaw tlenu. Prawniczka Shyel Trehan poinformowała, że był to "środek ostatniej szansy" dla dyrekcji szpitala.

W Delhi wykrywanych jest obecnie ok. 20 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. W związku z uderzeniem drugiej fali epidemii koronawirusa stolica Indii potrzebuje 976 ton tlenu medycznego dziennie - tymczasem rząd federalny jest w stanie kierować tam 490 ton tlenu.

Przedstawiciele rządu Narendry Modiego wzywani przez Sąd Najwyższy Delhi tłumaczą, że robią wszystko co możliwe, by tlen dotarł do szpitali i obarczają wywodzące się z opozycji władze Delhi odpowiedzialnością za upolitycznianie sprawy.